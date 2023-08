11:35 In een 'fabriek' bij Schiphol moesten Oekraïners en Polen Marlboro's vervalsen Carel Grol Een leegstaand pand op een bedrijvenpark vlakbij Schiphol werd afgeplakt en omgebouwd tot fabriek. Daar moesten tien mannen, zonder daglicht te zien, sigaretten maken. De politie viel binnen en nam er 770.000 in beslag.

