Analyse • 12:19 Waterslurpende datacenters verergeren de gevolgen van hete zomers Clara Hernanz Lizarraga Olivia Solon Wereldwijde watertekorten leiden tot conflicten tussen AI-bedrijven die steeds meer koelwater nodig hebben en de bewoners van gebieden waar die centers zijn gevestigd. De enorme rekenkracht nodig voor AI doet de vraag explosief stijgen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Paul Hanna/Bloomberg Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen