15:14 Onderwijs en werk uitweg uit oplaaiende moorden onder Arabische Israëliërs David de Jong Tot nu toe zijn dit jaar ten minste 138 Arabische Israëliërs gedood, voornamelijk door vuurwapengeweld. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Arabisch-Israëlische politici wijten het geweld bijna volledig aan de opmars van criminele organisaties.

