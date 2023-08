In beeld • 09:21 Nederlands impressionisme Erik Spaans Bij impressionisme denk je waarschijnlijk eerst aan Franse schilders, zoals Claude Monet, maar ook Nederlandse kunstenaars deden mee. Om dat goed te zien moet je deze zomer naar Potsdam, voor de indrukwekkende expositie ‘Wolken und Licht’.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen