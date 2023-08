Tegenslag • 06:00 'Het voelde alsof ik gepest werd op mijn eigen kantoor' Alex Ruitenbeek Veerle Focke wilde dat iedereen in haar bedrijf elkaars vriend zou zijn. Dat lukte. Alleen: zij viel als baas buiten de vriendengroep. 'Dan hoorde ik ze gesmoord lachen en wist ik niet waar het over ging.'

