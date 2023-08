Rechtszaak Diamantverkoper Jacco deed gewoon zijn werk, toch verdacht het OM hem van witwassen Jacco verkocht diamanten en horloges bij Gassan Diamonds in Amsterdam. Toch vervolgde het Openbaar Ministerie hem voor witwassen. 'Als bij de banken geen alarmbellen afgaan, wat moet ik dan doen?'

