10:00 Dochter-van zijn is niet altijd leuk, weet Sofia Coppola Hilda Bouma Een van de spannendste premières op het Filmfestival van Venetië is Priscilla, de nieuwste film van Sofia Copolla. Met haar eigenzinnige, feminiene oeuvre heeft ze zich definitief ontworsteld aan haar vader, regisseur Francis Ford Coppola.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Noam Galai/WireImage Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen