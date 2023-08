Reportage • 12:00 Delen van Florida verdwijnen in zee, en dat gaat steeds sneller Barbara Noordermeer De orkaan Idalia die op Florida afraast, drukt inwoners met de neus op de klimaatfeiten: extreem weer overschaduwt in toenemende mate hun levens. Dat merkte ook correspondent Barbara Noordermeer deze zomer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Joe Raedle/Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen