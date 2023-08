Reportage • 08:50 Wijnproeven bij Ridley Scott, de man achter Blade Runner André Nientied Regisseur Sir Ridley Scott leeft niet alleen al ruim dertig jaar als God in Frankrijk, maar hij verbouwt er ook zijn eigen wijn. Hij is lang niet de enige Hollywoodcoryfee die dat doet, maar zijn wijnhuis, Mas des Infermières, herbergt ook een schat aan filmmemorabilia.

