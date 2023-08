Essay • 11:09 Over smaak valt zeker te twisten Menno de Bree Volgens filosoof Menno de Bree is smaak beslist meer dan een subjectief oordeel en bestaat objectieve schoonheid. ‘Iemand die beweert dat de Beatlescovers van Nick & Simon beter zijn dan de originelen heeft te veel met coke doortrokken paling gesnoven.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Cyprian Koscielniak voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen