Analyse • 15:00 Is het voorbij met de zomervakantie? Mac Schwerin Het hele palet aan extreem heeft de zomer plannen van reizigers in de war geschopt, van bloedhitte tot branden, overstromingen en hagelstormen als gevolg van klimaatverandering. De zomervakantie bevindt zich op een keerpunt. ‘Alles is afgestemd op het verlangen om de zon op te zoeken.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Angelos Tzortzinis/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen