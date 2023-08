Profiel • 14:30 Hoe Ivo van Hove vanuit Nederland de wereld veroverde Hilda Bouma Regisseur Ivo van Hove regisseert in september bij De Nederlandse Opera, maar hij is de Nederlandse podia bijna ontstegen. Wat betekent die internationale roem voor hem? Een portret in citaten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Carl Timpone/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen