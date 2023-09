12:00 De bruine vloot worstelt met koers voor een veilige toekomst Nan Gratama De vloot van grote traditionele zeilschepen die worden ingezet voor toeristische tochten op de Waddenzee bevindt zich in een crisis. Corona en een aantal dodelijke ongelukken door afbrekende masten hebben de sector hard getroffen. Schippers zijn verdeeld over hoe het verder moet met de veiligheid van de vloot.

