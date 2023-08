Reportage • 17 aug 11:00 In het verste stukje Nederland leeft een allang afgeschafte wet nog altijd voort Carel Grol Omdat dagloners zich moesten verheffen werd in 1918 de Landarbeiderswet aangenomen. Boerenknechten konden een lening krijgen om een stenen huis te bouwen, met een tuin. De wet werd in 1965 afgeschaft, maar in het uiterste oosten van Groningen geeft een kleine groep mensen er nog steeds gehoor aan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen