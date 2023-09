09:00 Grenzen dicht voor asielzoekers, de poorten open voor arbeidsmigranten Ria Cats Han Dirk Hekking Migratie is niet alleen bij de Nederlandse verkiezingen een kernthema, dat is het in de hele Europese Unie. Opvallend genoeg zetten de lidstaten die het sterkst ageren tegen de opvang van asielzoekers, tegenwoordig de deur open voor arbeidsmigranten van buiten de EU.

