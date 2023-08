Diner met het FD • 06:00 Bas Tietema: 'Wij bewandelen een beetje een boevenpad in het wielrennen' Lennart Zandbergen Hij haalde het niet als profrenner, maar via een succesvol YouTube-kanaal heeft Bas Tietema (28) nu zijn eigen wielerploeg. Doel: de Tour de France. 'Ken je Moneyball? Wat wij doen is Moneybike.'

