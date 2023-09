Interview • 14:00 'Bij ons speelt geen discussie over veiligheid op de werkvloer, iedereen wordt gediscrimineerd' Frits Conijn Rob de Lange Als marinier diende Jeff Mac Mootry in verre buitenlanden: van Cambodja tot Bosnië en Afghanistan. Als generaal streed hij in het binnenland, vooral tegen de verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen. Deze zomer ging Mac Mootry met pensioen.

