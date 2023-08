10:52 Hip: expres gepilde wol John de Greef Wol vol pluizige bolletjes. Dat lijkt ongewenst, maar bij de wolsoort casentino draait het om zo’n gepild oppervlakte. Ooit stof voor een povere pij, nu nobel en gewild.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto’s: Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen