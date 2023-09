Reportage • 15:56 Op zoek naar gestolen fatbikes: 'Zeven op de tien fietsen blijven in eigen stad' Roos van Riel Elektrische fietsen worden zo vaak gestolen dat sommige verzekeraars bepaalde modellen niet langer verzekeren. Een verplichte tracker op de e-bike geldt steeds vaker als voorwaarde voor een verzekering. En dat merken de aanbieders van opsporingsdiensten aan hun groeiende verkoopcijfers.

