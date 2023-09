06:00 'Meer geld naar de overheid? Dat is niet de oplossing' Marijn Jongsma Maarten van Poll Econoom Jos Blank doet al 35 jaar onderzoek naar de efficiëntie van de publieke sector. Zijn conclusies stemmen weinig hoopvol. 'Eigenlijk moet je vaststellen dat er permanent steeds meer geld over de balk wordt gegooid.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Marijn Fidder voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen