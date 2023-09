Interview • 10:51 Mirjam van Praag: ‘Ondernemers zijn als kinderen’ Binnert de Beaufort Als voorzitter van de VU Amsterdam heeft Mirjam van Praag veel bereikt: de universiteit werd opener en vond meer aansluiting met organisaties en het bedrijfsleven. Ook de banden met alumni werden aangehaald. Nu zwaait ze af bij de VU, ‘de universiteit met een hart’, en gaat ze bedrijven en organisaties adviseren hoe ze meer als ondernemers te werk kunnen gaan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Fotografie: Wendelien Daan voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen