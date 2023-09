05:39 Beperking geen bezwaar Ella Santhagens Slecht kunnen zien, lopen of horen: deze gemotiveerde professionals vertellen dat een fysieke beperking geen obstakel hoeft te zijn om te werken. ‘Ik zou niet weten wat ik moet doen met een lichaam dat meer voldoet aan de standaarden.’

