De prijs van flexibiliteit Tom Grosfeld Sporten onder werktijd, in de trein mediteren met een app en 's avonds nog even inloggen. We vullen ons bestaan steeds flexibeler in. Lekker, maar daardoor blijkt dat velen meer werken en geen regelmaat meer kennen. Hoe prettig is al die lenigheid dan?

