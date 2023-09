Essay • 09:24 Socialemediabeleid: wees lief of ga weg Kluun Ooit kreeg schrijver Kluun zo en nu en dan een onaardige reactie op zijn werk van iemand die de moed had hem aan te spreken. Met de opkomst van sociale media groeide ook de hatelijke drek die hij over zich heen kreeg. Met strikt beleid probeert hij de vriendelijkheid en mildheid te laten regeren op zijn socials.

