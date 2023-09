12:25 Nieuwe 'onoverwinnelijkheidsdrug' uit Midden-Oosten baart Europese experts zorgen Samy Adghirni Sam Dagher Captagon geeft een energiekick en een euforisch gevoel, maar leidt ook tot waanideeën. Vooral het regime van de Syrische president Assad zou profiteren van de handel in deze 'cocaïne voor de armen'. Captagon-bendes zoeken nieuwe afzetgebieden. Zo komt ook Europa in beeld.

