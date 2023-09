08:30 Cabaret wordt theater (en vice versa) Jos Schuring Lang gaapte er een brede kloof tussen toneel en cabaret. Acteurs, maar ook toneelliefhebbers, keken een beetje neer op komieken. Maar de genres zijn naar elkaar toe gegroeid. Dat levert een toenemend aantal interessante kruis-bestuivingen op.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Bas de Brouwer Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen