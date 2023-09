Tegenslag • 06:15 'Naïef, bijna arrogant, zoals ik het leven naar mijn hand dacht te kunnen zetten' Loeka Oostra Jarenlang probeerde Monique Smits aan het perfecte plaatje van het leven vast te houden, ondanks de zware zorg voor haar dochter met een beperking. Pas toen ze leerde anders naar zichzelf en haar dochter te kijken, kwam de opluchting.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen