Rechtszaak • 08:22 Erfgenaam die jaren buiten beeld bleef, is plots verbolgen over crematiekosten Carel Grol Na het overlijden van een oude dame duurde het een maand voordat de erfgenaam was gevonden. De uitvaart was toen al geweest. Toen de erfgenaam was getraceerd, zei ze: de kosten waren te hoog. Dus wilde ze compensatie.

