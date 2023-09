Profiel • 12:00 Kleurrijke Oekraïense flapuit Ihor Kolomoisky werd schatrijk en verliest nu bijna alles Joost Bosman Afgelopen zaterdag is Ihor Kolomoisky aangehouden op verdenking van fraude en witwassen. Niet lang geleden stond de Oekraïense oligarch en oud-gouverneur nog aan de kant van president Zelensky, nu dreigt uitlevering aan de VS, die Kolomoisky al jaren zoeken.

