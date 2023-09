00:55 Kunst die voortkomt uit gemis Jeroen Bos Schilder Iriée Zamblé trok dit jaar naar Parijs om haar kunstenaarschap verder te ontwikkelen. Na een paar intense maanden kan ze een serie sterke schilderijen laten zien en weet ze: ‘Ik wil hier vaker komen werken. Ik voel me hier dichter bij mijn Ivoriaans-zijn.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Fotografie: Gian Levi Schrouff Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen