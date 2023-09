Profiel • 15:02 Clarence Thomas, hoge rechter met een besmet blazoen Barbara Noordermeer Clarence Thomas, lid van de Amerikaanse hooggerechtshof, liet zich fêteren door miljardairs. Zijn vrouw heeft dubieuze contacten die zijn ambt gevaarlijk raken. Amerika vraagt zich af: waarom gelden voor hoge rechters eigenlijk zo weinig regels?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen