De ontmoeting • 05:47 De ontmoeting: ‘Werkt een vrouwen-quotum?’ Monique van de Sande Werkt een vrouwen-quotum? Is het een goed idee om bedrijven te verplichten een minimumpercentage vrouwen in de top te benoemen? Politicoloog Julia Wouters denkt dat een quotum nodig is, hoogleraar toegepaste economie Barbara Baarsma vindt dwang een slecht idee.

