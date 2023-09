Werk & geld • 10:56 Ongeluk op het werk. Is de zzp’er aansprakelijk? Heidi Klijsen Natuurlijk ga je als zzp’er zorgvuldig om met de spullen of gegevens van je opdrachtgever. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en het is niet altijd jouw fout. Gedoe ligt al snel op de loer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Istock / FD Studio Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen