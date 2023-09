09:39 Marne en Imre van Opstal: broer en zus en danspartners Michou Basu De choreografieën van broer en zus Marne en Imre van Opstal zijn wereldwijd in trek. Tijdens de Nederlandse Dansdagen zijn twee van hun successen te zien.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Fotografie: Yaël Temminck · Styling: Richard Schreefel voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen