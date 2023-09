Essay • 00:15 Eén met de natuur Agnes van den Berg Spiritualiteit was niets voor omgevingspsycholoog Agnes van den Berg, liever verklaarde ze natuurbeleving op wetenschappelijke wijze. Maar een verwonderende ervaring deed haar beseffen dat alles wat leeft met elkaar verbonden is.

