Recensies: Boeken 'De autonomie van de witte jas is te heilig in Nederland' Emeritus hoogleraar Jim Reekers laat zich in 'De medische omerta' zeer kritisch uit over de zwijgcultuur in de zorg. Alleen al de discussies die het boek zal opleveren, maken het zeer waardevol.

