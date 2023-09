Profiel • 14:55 Philip Freriks buffelt nog éven door Hilda Bouma Volgende zomer wordt hij 80, een mooi moment om te stoppen met het programma De Slimste Mens, vindt televisiepresentator Philip Freriks. Maar eerst neemt hij nog drie 'toernooien' van het populaire spelletje op.

