Interview • 10:25 'Immigratie gaat de vergrijzing niet oplossen' Rob de Lange Economische belangen, mensenrechten en de belofte om meer grip op migratie te krijgen botsen voortdurend met elkaar. Alle landen, ongeacht of ze een streng of soepel migratiebeleid hanteren, lopen vast in dit 'migratietrilemma', zegt onderzoeker Hein de Haas. 'Het migratiedebat is volledig losgezongen van de realiteit.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

ANP / Marcel van den Bergh Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen