09:53 Spanjaarden willen nu echt maatregelen om schade door heftig weer te beperken Richard Hogenkamp Door het noodweer in eigen land, maar ook in Griekenland en Libië, groeit de onrust onder Spanjaarden. Klimaatverandering is voor het eerst de grootste zorg, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van onder andere de Spaanse bank BBVA. Een ruime meerderheid wil dat de overheid meer preventieve maatregelen neemt.

