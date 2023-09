Reportage • 12:10 No gringo's: Medillín raakt de toeristen zat Andrea Jaramillo Eens het domein van drugsbaas Pablo Escobar, nu een van de hotspots van Latijns-Amerika. Het Colombiaanse Medellín heeft een snelle omslag gemaakt, te snel misschien. Want het exploderende toerisme brengt de inwoners in het nauw. 'Laat de kolonialen de prijzen niet opdrijven.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Edinson Arroyo/Bloomberg Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen