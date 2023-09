14:31 Op bezoek bij het hightech dassenatelier van Hermès John de Greef Niet alleen op straat, maar ook bij de mannenmodeshows van Hermès is de das de grote afwezige. Toch investeert juist dit luxemerk nu in een vernieuwd atelier om zijde te bedrukken. John de Greef toog naar Lyon om het maakproces te bekijken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Fotografie: Maxime Verret voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen