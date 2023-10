11:45 Stevent Nederland af op een kennisnexit? Lien van der Leij Ardi Vleugels Het kabinet stelt in een nieuwe wet enkele middelen voor om steviger greep te krijgen op de toestroom van internationale studenten. Maar universiteiten vrezen politieke onderwijsbemoeienis en bedrijven waarschuwen voor een gebrek aan technisch talent als de poort te ver dichtgaat.

