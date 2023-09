In memoriam • 19:00 Reclame was deel van Erwin Olafs kunstenaarschap Hilda Bouma Fotograaf Erwin Olaf (1959-2023) heeft naast zijn vrije werk altijd in opdracht gewerkt. Hij botste ook daarin vaak met de 'goede smaak'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Koen van Weel/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen