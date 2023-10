Tegenslag • 06:15 ‘Alles wat we jarenlang hadden opgebouwd was plots weg’ Anna de Haas Het digitale marketingbureau van Yorick Voorthuijzen liep als een speer. Tot hij in een haastig moment een fout maakt: 'Ik voelde me een enorme sukkel.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Mark Horn voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen