In beeld • 08:28 Zonnepanelen verdringen jaknikkers in Chinese olieregio Wang Jianwei/Xinhua/Sipa Het olieveld Daqing is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de Chinese economie, maar inmiddels begint het uitgeput te raken. Elk jaar wordt er minder olie opgepompt. Dat betekent niet dat het gebied geen betekenis meer heeft voor de energievoorziening: zonneparken hebben er de toekomst.

