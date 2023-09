06:14 De markt op om liefde te scoren Tom Grosfeld De overweldigende grote verliefdheid wordt bedreigd. Door datingapps en consumentisme zijn mensen steeds meer geneigd de liefde als een deal te zien. En een deal moet natuurlijk zo goed mogelijk renderen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Philip Lindeman voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen