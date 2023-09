10:08 Talenknobbels: vijf talen vloeiend Emma Verweij Als je meerdere talen rijk bent, kan dat muren slechten en deuren openen. Deze taaltalenten spreken vier of meer talen vloeiend en vertellen hoe hun meertaligheid hun persoonlijkheid en carrière vormgeeft.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen