00:21 Met mais kun je alle kanten op Hilary Akers Vergeet de suikerzoete mais uit blik: in deze tijd van het jaar is er verse mais en daar kun je veel mee in de keuken. Hilary Akers geeft alvast wat inspiratie. En is het seizoen voorbij, koop dan maismeel. Ja, inderdaad, polentameel.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto’s: Getty Images. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen