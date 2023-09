In memoriam • 18:36 Christiaan Berendsen maakte Het Financieele Dagblad onnavolgbaar groot Van onze redacteur Christiaan Berendsen, die als hoofdredacteur vasthoudend en eigenzinnig de basis legde voor het FD in zijn huidige vorm, is dinsdag op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Huizen overleden. Zijn sporen zijn nog steeds terug te vinden in de cultuur en journalistieke voortbrengselen van de redactie, die hij 27 jaar geleden verliet.

