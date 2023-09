14:50 Twijfel over strenge Thaise majesteitsschenniswet klinkt nu ook voorzichtig vanuit koninklijke hoek Van onze redacteur Heel langzaam lijkt het mogelijk te worden om te praten over hét Thaise politieke taboe: de majesteitsschenniswet. Een van de vijf zonen van de huidige koning van Thailand stelde vorige week in een bericht op Facebook de wet ter discussie. Ook de politiek spreekt zich steeds vaker openlijk uit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen